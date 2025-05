Passi carrabili, ganasce fiscali per i morosi 

Svolta nella querelle della tassa sui passi carrabili, ed è quella temuta dai cittadini: nei confronti di chi non ha pagato sono in arrivo i primi avvisi di ganasce fiscali. Cioè il fermo amministrativo dell’auto che rischia chi non ha adempiuto (e non lo farà entro i prossimi trenta giorni) al pagamento delle prime annualità messe a riscossione e che rischiavano di finire in prescrizione. E la novità ha già riacceso il dibattito politico: c'è una mozione urgente presentata al Consiglio.

Gli avvisi

Intanto però in un clima arroventato (avantieri per cause da accertare è stata incendiata l’auto di un dipendente della società di esazione dei tributi), da giorni nella cassetta delle poste di non pochi carboniensi vengono recapitate raccomandate particolari: il preannuncio di fermo amministrativo Cosap (occupazione suolo pubblico) per gli anni 2018 e 2019. Sono le annualità richieste a chi, sulla scorta del regolamento in vigore nel 2018, non ha mai presentato richiesta di usufruire del passo carrabile ma è stato considerato comunque tassabile perché davanti al proprio giardino o garage c’è il cordolo del marciapiede reclinato. Gli avvisi bonari e poi i primi avvisi avrebbero riguardato circa 2000 persone. Al momento non esistono dati certi, ma è realistico ritenere che tantissimi utenti (molti dei quali avevano presentato istanza di annullamento) non abbiano pagato ritenendo il tributo illegittimo oppure applicato in modo errato.

La protesta

La tassa sui passi carrabili ha poi assunto i contorni della giungla. Per il biennio 2018-19 (quello per il quale stanno arrivando gli avvisi di ganasce fiscali) il tributo colpisce per l'appunto chi non ha chiesto la concessione del passo carraio, il 2023 (quando la nuova Giunta ha iniziato ad applicare il tributo) vale sia per chi ha ottenuto la concessione che per chi non l’aveva mai chiesta, dal 2024 retromarcia del Comune con applicazione solo nei confronti di chi è detentore della concessione (circa 400 fra città e frazioni, diverse già scadute). L’annualità 2020 è stata annullata come molti altri tributi a causa della pandemia, quanto al 2021 l’amministrazione fa sapere di essere «ancora in fase di valutazione». La vicenda ha ridestato la contestazione politica nata quando un anno fa Sinistra Futura e Adiconsum promossero, senza riuscire a farla decollare, una possibile class action perorata da un comitato spontaneo seguito dall’avvocato Andrea Pubusa. Di due giorni fa una mozione urgente della consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Garau: «La Giunta in autotutela sospenda subito gli avvisi di fermo amministrativo delle auto e qualunque altra procedura esecutiva e attui un corretto censimento dei passi carrabili». Il sindaco Pietro Morittu rimarca aspetti già illustrati: «Ripetiamo che si trattava di procedure che non si potevano più arrestare, derivanti da un tributo formulato dalla precedente amministrazione: noi l’abbiamo corretta a partire dal 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA