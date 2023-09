Passi carrabili e Tari, salasso d’autunno 

Ad innescare l’autunno caldo dei contribuenti di Carbonia provvede anche la tassa sui passi carrabili annualità 2018: scadenza prevista il 30 settembre. Che si somma all’arrivo imminente (e risaputo) della prima rata Tari (con leggeri ritocchi), le spese scolastiche rincarate e altri adempimenti fiscali tipici di inizio stagione. Di fronte a questo scenario si levano le voci non solo di protesta ma anche di supplica nei confronti del Comune almeno per gli ambiti in cui l’ente è chiamato a intervenire: spostare la scadenza del 30 settembre del canone 2018 del passo carraio o prevederne il pagamento a rate.

La protesta

L’arrivo in duemila famiglie fra fine agosto e primi di settembre del canone sui passi carrabili con pagamento fissato a fine mese ha destato la rabbia (esplosa pure sui social) di tanti cittadini che saranno alle prese con una raffica di versamenti: «Con l’inizio della scuola e delle attività sportive – contesta Carla Arru, casalinga – le famiglie sono tartassate: dovranno sborsare a giorni tanti soldi per libri, abbigliamento e attrezzature, poi è in arrivo la prima rata Tari: ora fra capo e collo ecco pure la tassa 2018 sul passo carrabile dopo aver già pagato in giugno quella del 2022». Fra i cittadini serpeggia l’idea di non pagare, ma si andrà incontro agli interessi di mora che peraltro arriveranno di sicuro (almeno 25 euro) a chi non ha pagato l’annualità 2022: «Un salasso questo 2023 – accusa Marcella Garau, altra casalinga – un anno di tasse per giunta non richieste come il passo carraio».

I consumatori

Il telefono Adiconsum è rovente: «Chiediamo - analizza il segretario Giancarlo Cancedda - solo la possibilità di rinviare di uno o due mesi il termine del 30 settembre per il canone 2018 sui passi carrabili, sempre ammesso che sia lecito pagarlo, alla luce dell’autunno bollente in calendario: è prossima la prima rata Tari anche se andrebbe spiegato bene ai contribuenti che la nettezza urbana la si potrà pagare interamente con l’ultima rata, ci sono spese scolastiche, ci sono per alcune categorie alcune scadenza fiscali e arriveranno pure le ingiunzioni per chi non ha pagato il canone 2022 del passo carrabile». Scenario che il sindaco Pietro Morittu ha ben presente: «Valutiamo la possibilità di rinvio confrontandoci con la società di gestione: assumeremo una decisione».

