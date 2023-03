«Passi carrabili, è stato un errore» 

Fioccano le firme di protesta, insorge l’opposizione (che pure aveva votato a favore un anno fa), ma ora contro la tassa sui passi carrabili si levano voci di dissenso anche nella maggioranza consiliare: «Bisogna sospenderla subito e gestirla diversamente». Gli avvisi di pagamento in arrivo sono una marea: 3.300, in pratica mezza Carbonia cui vengono chiesti dai 90 ai 150 euro, e hanno già provocato le reazioni furenti di chi ogni giorno “assalta” la sede di Abaco, società che ha curato il censimento dei passi nell’alveo del nuovo Canone unico patrimoniale (Cup). La tassa prevede riduzioni del 60 per cento per il 2022, non per il 2023, e sta arrivando indistintamente a tutti, comprese le categorie esentabili come gli invalidi su cui però ricade l’onere di dimostrare di essere esentati. Ma sta arrivando anche ai condomini, a chi ha accesso pedonabile e non carrabile, a chi non ha mai chiesto e neppure vuole il servizio.

Il dietrofront

Ciò ha portato i consiglieri Luca Arru (Carbonia Avanti) e Diego Fronterrè (Morittu Sindaco), nel 2021 a sostegno della coalizione vincente di Pietro Morittu, a prendere le distanze. Un anno fa in aula votarono a favore della tassa: «Fatti salvi gli equilibri di bilancio – analizza Arru - sarei quasi pentito se maggioranza e amministrazione non decidessero di recedere subito da quel provvedimento affinché questa tassa torni ad essere corrisposta da chi ne fa richiesta e da chi ne ha i requisiti e garantendo che i proventi servano per sistemare i tanti marciapiedi disastrati. E mi fa specie che chi nel 2021 ha promosso il regolamento ora lo rinneghi». Chiede uno stop immediato anche Fronterrè: «Mi ha sorpreso: per le quote chieste nel 2022 ormai è andata, ma per il 2023 va abolita senza indugi: votai a favore perché pensavo riguardasse coloro che usufruiscono del servizio, mentre per chi non richiede il passo carrabile ritenevo si dovesse posizionare un nuovo stallo».

Raccolta di firme

Nei giorni scorsi il M5s (a loro volta votarono a favore lo scorso marzo e vararono il Cup nel 2021) hanno avviato una raccolta di firme (raccolte circa 700): «Nel 2021 – replica Gian Luca Lai, oggi consigliere, allora vice sindaco – varammo il Cup perché così imponeva la normativa nazionale e prevedemmo l’esenzione: il nostro assenso nel 2022 era per far scattare il provvedimento dal 2023 e stabilendo le fattispecie, invece l’amministrazione sta andando ben oltre». Severo il giudizio anche di Art. 1 (pure loro votarono a favore), col consigliere Luca Pizzuto: «Avevamo accettato che si tassasse chi chiede il cartello quindi il servizio, invece l’interpretazione di Giunta e uffici si sta rivelando molto più estensiva: abbiamo cercato di bloccare il provvedimento, ma l’amministrazione ha deciso di andare avanti». L’amministrazione sin dall’inizio ha sostenuto che il provvedimento risponde a un principio di equità (scoperti anche non pochi abusi), e che verranno estese le esenzioni pure per l’annualità 2023.