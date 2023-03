Passi carrabili, dove si paga? 

Nella città cugina di Iglesias il canone esiste da diversi anni, è di circa 14 euro a metro lineare (a Carbonia 30, ma in extremis è stato deciso lo sconto del 60 per cento) e non è a richiesta: «È stato applicato anni fa - spiegano il sindaco Mauro Usai e l’assessore Francesco Melis – per stroncare il far west urbanistico e lo abbiamo diviso in due fasce dopo il censimento fotografico di un’agenzia di riscossione: alla fine incassiamo 30-40 mila euro». S ono stati tassati in 1.750. «Chi non vuole pagare – precisa Usai – chiede di poter ripristinare a sue spese il cordolo, ma dopo nostra verifica sulla reale fattibilità e poi autorizzazione». Si appresta a seguire la stessa linea anche Villamassargia: «L’abbiamo introdotta l’anno scorso perché lo impone lo Stato con la legge istitutiva del canone unico patrimoniale - spiega la sindaca Debora Porrà – sarà 13 euro a metro lineare, ma Villamassargia ha caratteristiche urbanistiche tali che i casi saranno pochi: chi non lo vuole chiede di adattare il marciapiede».

A Carbonia sta generando da settimane una rivolta la reintroduzione del canone sul passo carrabile: 3.300 cartelle di pagamento (prima scadenza rinviata al 31 maggio) spedite sia a chi vuole il passo carrabile sia a chi non lo ha mai chiesto ma ha davanti a casa lo scivolo del marciapiede fatto realizzare dal Comune verso tutte le serrande e i cancelli delle proprietà private. Ma una marea di contestazioni (il censimento ha colpito tutti, pure chi è esente), rischia di minare la quota che il Comune ha iscritto in bilancio per il 2022. Ma in attesa che il Consiglio si pronunci sulla mozione che chiede un passo indietro, altrove come funziona?

Considerato il momento economico non ce la sentiamo di introdurre il canone: paga solo chi vuole il passo carrabile». Il ragionamento di Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, non è dissimile da quello di Ignazio Locci, primo cittadino di Sant’Antioco: «Abbiamo esercitato la facoltà di non importare la tassa: per adesso va bene così». A Iglesias, invece, da anni il tributo si paga. Insomma, paese che vai, tassa sul passo carrabile che trovi.

La polemica

I cugini

Niente tassa

Altri Comuni, come ad esempio Sant’Antioco e Portoscuso, hanno fatto scelte diverse: chi non richiede il passo carrabile, benché il marciapiede reclinato potenzialmente preveda il servizio, non viene tassato. Ma chiaramente non si può pretendere che i vigili intervengano per rimuovere un veicolo lasciato in sosta davanti a un garage. «Considerato anche il momento storico – analizza Ignazio Atzori, Portoscuso – non abbiamo ravvisato la necessità di introdurre il canone: il passo carrabile è a richiesta (5 euro a metro lineare): paga chi lo richiede». Stesso ragionamento proposto da Ignazio Locci, Sant’Antioco (10 euro a metro lineare, 230 passi carrabili tassati): «Chi lo vuole, lo paga, canone compreso: previsto che si possa rinunciare».

