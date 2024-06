Passi carrabili, dietrofront del Consiglio 

Passi carrabili a Carbonia: la maggioranza fa dietrofront e lascia il sindaco da solo a difendere la richiesta forzata di un tributo che da un anno e mezzo è diventato il principale elemento del dibattito pubblico cittadino.

Il tema

Durante l’ultima seduta del Consiglio quella che doveva essere una semplice mozione ha aperto ciò che è difficile non vedere come una crisi. I componenti dei partiti che sostengono il primo cittadino decidono, consapevolmente e andando contro a tutte le volte che in passato si sono schierate a favore del tributo, di far passare una mozione della consigliera Daniela Garau, lasciando Pietro Morittu da solo a votare contrariamente.

Ma cos'è successo? L’esponente di Fratelli d’Italia, l’unica ad essersi da sempre opposta all’imposizione indiscriminata del tributo, anche per quelli che non avevano mai fatto richiesta di avere un passo carrabile, ha presentato una nuova mozione. L’atto consiliare chiedeva in maniera esplicita «l’impegno di sindaco e della Giunta a una immediata sospensione o annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento e un altrettanto immediato nuovo censimento preciso e corretto dei passi carrabili esistenti nel territorio comunale e di ricondurre a legittimità le norme regolamentari».

Il dibattito

Fino a qui tutto nella norma. Il resto dell’opposizione si allinea con la Garau dichiarandosi a favore della mozione, mentre il primo cittadino esprime il suo dissenso. Mentre tutto sembrava scorrere via liscio, ha preso la parola il consigliere del Pd Alberto Pili che già in passato aveva addirittura chiesto «l’istituzione di una commissione d’inchiesta» nei confronti di Abaco. Il consigliere di maggioranza ha fatto memoria di altre azioni della società ricordando per esempio che «pur avendo firmato il contratto nel dicembre 2022, Abaco già da due mesi prima aveva iniziato a fare il censimento» e ha ricordato anche come «la maggioranza alcuni mesi fa ha votato per la modifica del regolamento senza che gli uffici e Abaco ne abbiano effettivamente tenuto conto». Proprio per questo motivo «per lanciare un segnale su questa incresciosa situazione – ha conclude Pili - consapevoli che questo voto non determinerà alcun effetto concreto, insieme al resto del mio partito, ho deciso di astenermi». Da qui il finimondo. Al momento del voto il sindaco vota contro la mozione e tutti i consiglieri di maggioranza, invece, accolgono il messaggio del loro collega, astenendosi. L’opposizione vota unanimemente a favore della mozione che quindi passa, mettendo il primo cittadino di fatto in minoranza. Soddisfazione per la consigliera Garau: «Ho assistito con stupore e compiacimento al voto. – ha detto – Speriamo si siano finalmente accorti dell'errore compiuto sino ad oggi»

Il sindaco non si scompone: «Le maggioranze non si fanno o si disfano con il voto di una mozione. Rifarei la scelta di votare contrariamente in quanto il dispositivo così non porta da nessuna parte. Io ho invitato le commissioni a convocare Abaco alla presenza mia e della Giunta per approfondire le questione della mozione e andare oltre la stessa. Interpreto l’astensione della maggioranza non come un atto contro di me ma come un'apertura al dialogo e al confronto».

RIPRODUZIONE RISERVATA