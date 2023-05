«Passi carrabili, denunciamo il Comune» 

Mancano pochi giorni ormai alla scadenza del pagamento della marea di avvisi (circa 3300) spediti in questi mesi sia ai titolari del servizio (per intendersi: chi davanti a casa ha il cartello col simbolo divieto di sosta) sia a chi non ha il cartello ma lo scivolo del marciapiede reclinato ed è stato pertanto giudicato tassabile. La scadenza del 31 maggio è prossima (non rispettarla significa 25 euro di mora), non c’è traccia di rinvio («Se ci viene presentata istanza, la valuteremo», anticipa il sindaco Pietro Morittu) e la società di gestione della partita, Abaco, è impelagata nell’esame della caterva di contestazioni. Tant’è, che oltre 300 avvisi sono già stati annullati, riferiti a portatori di patologie. Ma per i restanti, il gruppo politico Sinistra Futura Carbonia (in Consiglio figura come Art.1 in gruppo con M5S), preannuncia le vie legali: «La buona notizia – sottolinea il consigliere Matteo Sestu - è che quanti non richiederanno il servizio non pagheranno il canone dall’annualità 2023 in poi come sancito nell’ultima seduta, ma la cattiva notizia è che continuano ad arrivare avvisi di pagamento per il 2022 e si paventano pure per il quinquennio precedente».

Sulla tassa per i passi carrabili l’opposizione è pronta a fare causa al Comune. I consiglieri hanno deciso di promuovere una class action, ovvero un’azione legale collettiva.

L’attesa

Nessuna risposta

Il censimento era scattato lo scorso novembre del 2022. «I nostri consiglieri – aggiunge Sestu - hanno promosso interrogazioni e posto quesiti in aula e nelle commissioni chiedendo l’annullamento delle pratiche e la revisione dell’interpretazione che ha guidato amministrazione e Abaco per la quale ogni cancello significa passo carrabile: nessuna risposta».

Pertanto, come già in fase di valutazione da parte di Adiconsum, anche l’opposizione affila le armi legali ritenendo ci siano presupposti giuridici: «I legali cui ci siamo già rivolti avvertono che i censimenti sono stati effettuati non si sa come e a che titolo, e che l’interpretazione data al regolamento è scorretta: i passi carrabili non autorizzati sono quelli fasulli e non quelli di chi si ritrova da sempre uno scivolo non richiesto di fronte al garage: se non arrivano novità dalla Giunta, sarà azione legale collettiva per tutelare i cittadini che d’improvviso hanno ricevuto gli avvisi di pagamento». La tassa è in media di 90-120 euro (ma per alcuni supera i 150): prezzo intero per chi non si era messo in regola nel 2022, sconto del 60 per cento per chi da tempo aveva già il passo carrabile perché lo aveva richiesto, a differenza della stragrande maggioranza che il servizio invece non lo ha mai chiesto: «Convocheremo assemblee pubbliche in città e frazioni per discutere la procedura da intraprendere e raccogliere le adesioni per le azioni legali».

