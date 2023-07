Passi carrabili, caos dopo le proroghe 

«Stop con le proroghe, la tassa sul passo carrabile si paga». Il 30 giugno è scaduto l’ultimo rinvio (il secondo) e la Giunta non concede più dilazioni per il pagamento del contestato tributo sui passaggi carrai. E lo scenario che si profila è da resa dei conti. Al punto che non sono solo i consiglieri d’opposizione ad annunciare battaglia, ma anche alcuni consiglieri di maggioranza si sono radicati in una posizione nettamente contraria alle decisioni dell’amministrazione Morittu. Alcuni arrivando a sostenere chiaramente: «Sto dalla parte della cittadinanza che protesta», anticipa Alberto Pili (Pd). E infatti protesta sarà: è prevista la sera del 7 luglio in piazza Roma e la sta organizzando Sinistra Futura Carbonia.

Due proroghe

La prima proroga era stata concessa il 30 marzo, la seconda il 31 maggio con scadenza 30 giugno. In questo periodo non è cambiato nulla, se non il fatto che sono pochi gli utenti che avrebbero già pagato: circa 400 su 3000 avvisi. Per chi non ha pagato, prevista una sanzione di 25 euro su cui non è mai giunta smentita. E nel corso di una recente seduta della Commissione Lavori pubblici, il primo cittadino ha ricordato che «la decisione di introdurre la tassa risale al 2018 ma ora è irreversibile, e per la riscossione è possibile una dilazione sino al 2027». Non si annunciano giorni facili. Il consigliere Diego Fronterrè, gruppo Morittu Sindaco, ritiene «inaccettabili le decisioni dell’esecutivo: ci stiamo già organizzando con degli avvocati».

L’Adisconsum

Anche l’Adiconsum guidata da Giancarlo Cancedda è sul piede di guerra e «si susseguono gli incontri con i nostri legali». Alberto Pili rincara la dose: «La volontà della commissione era di colpire gli abusivi e non tutti coloro che si ritrovano lo scivolo del marciapiede davanti a casa. Questa è una guerra che mi sento di combattere, ma a fianco dei cittadini». Il 7 luglio in piazza Roma alle 18.30 rischia di esplodere tutta la rabbia degli utenti per un incontro pubblico organizzato da Sinistra Futura Carbonia: «Siamo dinanzi a un totale pasticcio – dice il consigliere Matteo Sestu – sono stati confusi i non autorizzati, cioè coloro che hanno installato un cartello abusivo di divieto di accesso davanti alla proprietà, con tutti coloro che hanno invece un cordolo reclinato non richiesto davanti al cancello: nel regolamento non viene fatta alcuna menzione. Ci chiediamo chi ha dato questa bizzarra interpretazione: Giunta? Dirigenti? Società di riscossione?».

