Passi carrabili, beffa natalizia 

Babbo Natale a Carbonia è arrivato in anticipo, ma il regalo non è stato particolarmente gradito: gli avvisi di accertamento dei passi carrabili. Con annessa, prevedibile, sanzione. E, di conseguenza, lo strascico di proteste di chi non solo continua a contestare il tributo ma reputa inopportuno anche il periodo: «Davvero un bel regalo in piene festività natalizie con tante spese da affrontare: nel mio caso 86 euro compresa la sanzione, un pensiero di cui si poteva fare a meno», dice Monica Melis, che in questi giorni hanno ricevuto l’accertamento annualità 2018.

La tassa

Vigeva ancora la suddivisione di Carbonia in tre fasce e la tassa è stata richiesta (prima della prescrizione) solo a chi ha lo scivolo del marciapiede davanti alla proprietà ma non ha il cartello della concessione del passo carraio, perché mai richiesto. Secondo l’interpretazione del Comune è come se usufruisse del servizio. Gli accertamenti, spediti con raccomandata, sono la seconda fase rispetto agli avvisi bonari inviati per posta ordinaria in estate e contro il quale non si poteva fare ricorso. «Adesso infatti procedo – reagisce Carla Pinna – perché non ho ricevuto il primo avviso, ma ora mi chiedono 83 euro compresa sanzione e per giunta mi addebitano l’ingresso al cancello di un vicino di casa».

L’emigrata

Maria Murgia è tornata dall’estero dove risiede per lavoro da anni e nella cassetta della lettere giorni fa ha pescato l’avviso: «Davvero un bentornato – dice – la tassa è del 2018, mio padre è deceduto un anno prima, io manco da Carbonia da diversi anni e la casa è rimasta disabitata: quando e come avrei usufruito del servizio?». Peggio è andata ad Andrea Lai, inquilino di una palazzina quadrifamiliare: «Tassa con sanzione per tutti e quattro i nuclei familiari: non devo essere io ad andare a caccia dei soldi». Si è in attesa di capire che fine farà invece l’annualità 2023 (già spediti gli avvisi bonari) che riguardava anche i titolari della concessione.Il rischio ora che scaturisca una causa legale è molto concreto. «Capisco che le persone hanno timore di affrontare spese legali, ma potrebbe essere una causa civetta: ora che sono arrivati gli avvisi con raccomandata, le valutazioni si fanno più stringenti». L’anticipazione è dell’avvocato Andrea Pubusa, di fatto incaricato in estate da un comitato spontaneo di seguire la vicenda: «Confidiamo anche all’ultimissimo istante – dice – che il sindaco e il Consiglio, avendone facoltà, diano direttive a dirigenti e funzionari di sospendere le procedure».

