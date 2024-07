Passi carrabili, attesa per la sospensione 

Sono passati nove giorni da quando il Consiglio comunale di Carbonia, con una decisione inaspettata, ha approvato la mozione presentata dalla consigliera di opposizione Daniela Garau che impegna sindaco e Giunta «a un’immediata sospensione o annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento relativi agli anni 2018, 2019 e 2022 e un altrettanto immediato nuovo censimento preciso e corretto dei passi carrabili esistenti nel territorio comunale e a ricondurre a legittimità le norme regolamentari».

In Aula

A destare scalpore l’esito del voto. Infatti la mozione è passata con il favore di tutta la minoranza, l’astensione di tutta la maggioranza e l’unico voto contrario espresso dal primo cittadino Pietro Morittu. Ovviamente adesso non tanto i consiglieri comunali quanto i cittadini, sia quelli che hanno già pagato sia quelli che son rimasti in attesa, vogliono sapere cosa succederà e come si intende portare avanti l’impegno imposto dall’Aula.

La consigliera Garau è molto chiara «non solo è passata oltre una settimana dall’approvazione della mozione ma soprattutto son passati 2 anni da quando i cittadini sono stati vessati da un tributo che presenta evidenti aspetti di illegittimità, finalmente riconosciuti anche dalla maggioranza». Dopo questa analisi l’esponente di FdI si sposta sul campo più squisitamente politico: «Non arrivo a chiedere le dimissioni del sindaco ma bensì che si assuma la responsabilità di porre fine a questa triste vicenda, rispettando la decisione del Consiglio». Anche i consiglieri comunali di Sinistra futura e del M5S si sono mossi per conoscere cosa intende fare l’amministrazione. In un’interpellanza, ricordato che «la mozione costituisce uno strumento di indirizzo politico-amministrativo», gli esponenti di opposizione chiedono al sindaco «quali provvedimenti e in quali tempi, anche in riferimento a coloro che hanno già provveduto a pagare gli avvisi, voglia attuare il dispositivo della mozione».

Dal giudice

Alcuni cittadini stanno provando a tutelarsi. È il caso dell’avvocato Pasqualino Dessì che ha presentato ricorso al Giudice di pace: «Ho ricevuto un avviso esecutivo per il pagamento della Cosap - questo il nome di allora del tributo - del 2018. Ho ricordato al giudice che il precedente regolamento comunale imponeva un accertamento con verbale che certificasse l’esistenza del passo carrabile abusivo. Non ho mai ricevuto niente e resto in attesa di conoscere il parere del giudice sulle modalità di accertamento effettuato dal concessionario Abaco».

