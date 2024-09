Passi carrabili, accuse al sindaco 

La vertenza ai passi carrabili, con il consueto corollario di lamentele e proteste, non conosce fine e ad oggi ancora rimane uno degli argomenti più dibattuti in città. L’ultima polemica è nata dopo la riunione del consiglio comunale, in seguito a un’iniziativa della minoranza che chiedeva lumi su una mozione approvata nel giugno scorso. Un documento nel quale si chiedeva “la sospensione o annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento della annualità 2018/19 e nuovo censimento dei cosiddetti passi carrabili”, ovvero l’interpellanza presentato dalla consigliera Daniela Garau e passata con i voti favorevoli di tutta l’opposizione, il voto contrario del sindaco e l’astensione di tutta la maggioranza.

Il sindaco

«La reintroduzione del passo carrabile – ha detto il sindaco Pietro Morittu – è riferibile al 2018 in presenza della precedente amministrazione e gli uffici hanno provveduto a riscuotere così come previsto dalla legge. Successivamente, così come sostenuto anche dai firmatari della interpellanza e dimostrabile dai verbali di allora, si è provveduto a rappresentare la situazione di bilancio ereditata e si è ribadito che essendo il canone unico patrimoniale un atto propedeutico alla formazione del bilancio le previsioni di entrate derivanti dai passi sono state inserite per chiudere il documento contabile». Il primo cittadino conclude affermando che «resta inteso che l’organo politico è impossibilitato per legge ad assumere iniziative che costringano dirigenti e funzionari a compiere atti che possano arrecare danno e che comunque come affermato in passato dal consigliere Alberto Pili e dal presidente Federico Fantinel l’approvazione, anche unanime, non incide sulla disciplina in materia». La risposta del primo cittadino non è piaciuta ai rappresentanti dell’opposizione (Sinistra Futura e Movimento 5 Stelle). Matteo Sestu, Francesca Pili, Sandro Mereu e Gianluca Lai hanno sottolineato che il sindaco nella sua replica ha affermato di «non aver intenzione di dare seguito all’impegno votato in consiglio comunale e di aver dichiarato che i provvedimenti adottati in materia di occupazione del suolo pubblico erano funzionali a far entrare soldi nelle casse comunali. Insomma a fare cassa in maniera indiscriminata. Questa risulta essere una novità». Anche gli altri consiglieri di minoranza non hanno gradito le risposte del primo cittadino.

La protesta

Per il consigliere di minoranza Daniele Mele «stanno continuando a trascinare i cittadini in questa odissea senza tener conto dell’indirizzo politico che il consiglio ha voluto dare approvando la mozione» mentre per Daniela Garau «in spregio a qualsiasi regola di democrazia, questa maggioranza dimostra quale è la sua vera identità continuando a vessare i cittadini».

