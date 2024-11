Passi avanti sul restauro del “Matteotti” 

Continua il recupero del parco Matteotti in via D’Annunzio, al centro della città. Dopo la riaccensione della fontana che con i suoi zampilli è diventata negli ultimi tempi lo scenario di tantissimi selfie, è stata completata la sistemazione del prato verde nelle aiuole principali. Il problema è però che ancora non sono stati sistemati nuovi giochi per i bambini e che il famoso castello, danneggiato dai vandali, è ancora in condizioni critiche. Per ora resta inaccessibile perché sistemato tra i nastri rossi che delimitano il prato seminato di recente.

«Bella la fontana», dice una mamma, Marta Serra, «ma questo non mi sembra certo un parco per i bambini considerato che, esclusi due dondoli, non ci sono più giochi per farli divertire. Tra l’altro, vicino ai dondoli ci sono diverse mattonelle sconnesse dove si rischia di inciampare». In alcuni tratti la pavimentazione è ancora in condizioni critiche, ma i lavori non sono terminati. Il restyling dovrebbe infatti proseguire sia con la sistemazione della pavimentazione sia con la riparazione dei giochi principali.

In precedenza erano stati potati gli alberi e dovrebbero essere riaperti in un prossimo futuro anche i bagni. Questi sono chiusi da anni perché erano stati completamenti distrutti dai vandali.

Qualche tempo fa identiche proteste avevano riguardato il parco Europa a Pitz’e Serra, sempre per le condizioni dei giochi, alcuni transennati e inaccessibili.

