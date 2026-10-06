«Passerelle: perché non attendere per i lavori?» 

«Bene la riqualificazione delle passerelle pedonali tra Monte Mixi e Sant’Elia. Ma era proprio questo il momento giusto, in pieno campionato?» Se lo chiede Roberto Mura, consigliere d’opposizione, dopo l’avvio dei lavori dei ponti pedonali sopra l’Asse mediano e il canale di San Bartolomeo. «L’intervento è certamente positivo e necessario. Ma il cantiere interessa anche l’area in cui abitualmente si posizionano i “food truck” e incide su una zona che, in occasione delle partite, viene attraversata da migliaia di persone. Possibile che lavori di questo tipo non potessero essere programmati durante l’estate o comunque in un periodo meno critico?»

Anche perché domenica è in programma la partita tra Cagliari e Juventus. Sei operatori dovranno spostarsi: «Numerose attività produttive lavorano grazie al grande afflusso di persone. I lavori vanno fatti, e vanno fatti bene. Ma amministrare significa anche programmare, evitando quando possibile di creare disagi prevedibili a cittadini, tifosi e attività commerciali». Ecco perché gli operatori si chiedono perché l’inizio dei lavori non sia stato spostato a dopo la gara di domenica: ci sarebbero stati quindici giorni senza disagi.

Le storiche passerelle pedonali avevano urgente bisogno di un intervento: le strutture principali in acciaio e cemento armato verranno risanate e recuperate perché compromesse e in stato di abbandono. Oltre alla valorizzazione dei due ponti col potenziamento della pista ciclabile a doppio senso in una delle due passerelle, i nuovi attraversamenti avranno pavimentazioni impermeabili, vani scala e passerelle in acciaio. Il nuovo sistema di illuminazione a led riguarderà l’intero percorso e prevede scenografie colorate durante partite, concerti ed eventi. Saranno attive anche nuove telecamere di videosorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA