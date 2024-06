Passerelle nelle spiagge 

Passerelle a mare per consentire ai portatori di handicap di raggiungere la spiaggia in carrozzella. Una trentina di metri di tragitto che il Comune di Maracalagonis aveva fatto sistemare anche la scorsa estate a Baccu-Mandara-Geremeas. Sono statimobilitari per questo alcuni operai comunali con le passerelle subito adagiate sulla sabbia per favorire chi ha difficoltà di movimento.

Gli operai hanno operato con la collaborazione di Luigi Bachis dell’associazione “Sardegna accessibile”, sempre pronto al servizio di chi ha più bisogno.

Gli altri bagnanti sono ora invitati a lasciare libere le passerelle che si sviluppano su un tracciato di una trentina metri sino alla battigia. Saranno ora ricavati anche gli spazi per gli ombrelloni per rendere piacevole la giornata al mare. (ant. ser.)

