Passerelle ma non per tutti 

Le passerelle sul sistema dunale di Maria Pia si rifanno il look dopo anni di incuria. Il settore manutenzioni del Comune di Alghero, sotto il coordinamento dell’assessore Francesco Marinaro, è al lavoro da settimane sui camminamenti in legno usurati dal tempo e, per questo, persino pericolosi oltre che antiestetici. Tre accessi alla grande spiaggia sono stati già completati. Da sabato scorso è nuovamente fruibile la passerella in legno che conduce nella porzione di arenile all’altezza dello “Chalet”. Rimessa praticamente a nuovo anche la passerella che si trova di fronte ai parcheggi sterrati. Agli ultimi ritocchi la sistemazione del passaggio posto nella parte iniziale della pineta.

La segnalazione

Interventi necessari e sollecitati da più parti, ma che comunque non sono sufficienti a rendere il litorale di Maria Pia accessibile a tutti. L’arrivo al mare per le persone con disabilità, infatti, non è per nulla agevole. Lo ha segnalato, ancora una volta, Elisabetta Cambule dell’associazione Condav, il Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, facendo notare, per esempio, che il percorso, a tratti accidentato, si interrompe a parecchi metri dal mare, mentre sarebbe stato opportuno allungare le passerelle fino alla riva per consentire a tutti un facile accesso. Non solo. «Ho compiuto un sopralluogo, rendendomi conto che bisogna passare sulla sabbia prima di trovare la cosiddetta passerella. Non sono quindi state abbattute le barriere architettoniche e si rischia pure di dare informazioni sbagliate».

Il Comune

Il sindaco Raimondo Cacciotto è consapevole che c’è ancora tanto da fare. «Abbiamo dovuto stabilire delle priorità – dice il primo cittadino - ma solo per questioni puramente organizzative. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme, senza lasciare indietro nessuno, e vogliamo dimostrarlo con trasparenza ogni giorno attraverso la comunicazione di quanto stiamo facendo e di ciò che intendiamo fare».

