Passerelle danneggiate 

Passerelle distrutte dal maltempo e dall'incuria a spiaggia Salina a Calasetta. Già dalla prossima settimana, il vice sindaco Roberto Sinzu assicura un intervento per la sostituzione delle doghe. «Purtroppo si tratta di una struttura fissa che esiste da anni - dice Roberto Sinzu - quindi necessita di interventi per il ripristino, soprattutto delle parti danneggiate». In ogni caso, dal Comune di Calasetta assicurano che tutto sarà pronto prima del campionato del mondo di windsurf del 2 giugno. «Partiamo anche con la pulizia degli arenili - dice Roberto Sinzu - soprattutto a Spiaggia Grande e Sotto Torre mentre la Salina e Cussorgia richiedono interventi straordinari. Un occhio di riguardo lo riserviamo allo spazio di Sotto Torre che abbiamo destinato all’associazione Uniti Oltre che già dall’anno scorso ha portato in spiaggia persone affette da Sla e disabilità importanti». (s. g.)

