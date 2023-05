Passerella trappola, donna cade e si ferisce 

È caduta mentre transitava sulla passerella-trappola di Orrì. Una donna di 78 anni, di Tortolì, ha subito lesioni al volto ed escoriazioni agli arti superiori dopo un incidente accaduto domenica. La signora, approfittando della giornata primaverile, ha raggiunto il lungomare insieme ad alcuni familiari per una passeggiata salutare. Che tale non si è rivelata. Quando è arrivata all’altezza dei chioschi, la pensionata è inciampata in un punto dove la pedana è basculante e i listelli orfani delle viti.

Le conseguenze della rovinosa caduta sono state dolorose. Oltre al grosso spavento. I familiari ora valutano una denuncia nei confronti del Comune di Tortolì, proprietario della passerella, da anni al centro delle critiche. Dunque non è certo una novità che la stessa versi in condizioni critiche. La prima passerella che dal viale di Orrì taglia verso la spiaggia, su cui sventola la Bandiera blu, è uno scivolo sospeso. Ed è perciò vietato per una carrozzina approdare sull’arenile, a meno di acrobazie: c’è un dislivello di mezzo metro.

Ma che il passaggio sia un azzardo è chiaro sin dal principio della passerella. Difatti accanto alla stessa, per evitare che le pedane sprofondino, qualche tempo fa il Comune ha posato quattro pannelli per armatura uniti da una cerniera in ferro ormai arrugginita. (ro. se.)

