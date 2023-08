Passerella rotta, ferita un’anziana  

Avrebbe voluto trascorrere una giornata al mare a Porto Pino, ma Gioconda Cirillo di 82 anni cagliaritana, ha dovuto fare i conti con le condizioni in cui si trovano le passerelle per l’accesso in spiaggia subendo un grave infortunio.

Lo racconta Graziella Degli Esposti, la nipote che si trovava con lei: «Stavamo percorrendo la passerella, ma mia zia è inciampata in un punto dove mancano alcuni listelli in legno, è caduta a terra sbattendo un ginocchio e il petto». Immediatamente i soccorsi allertati dai passanti, sul posto è accorso anche il bagnino dello stabilimento Porto Pino Beach Club e il personale del 118 dell’Avos di Sant’Anna Arresi che in questo periodo ha incrementato il servizio per la località turistica: viste le condizioni della donna hanno ritenuto doverla accompagnare all’ospedale Sirai di Carbonia. Sul posto anche vigli urbani di Sant’Anna Arresi. Dispiaciuto dell’accaduto anche Francesco Nurra del Porto Pino Beach Club «Era una situazione prevedibile viste le condizioni delle passerelle, di cui non è stata effettuata la manutenzione». Allertata anche la sindaca Maria Teresa Diana: «Sono appena stata informata dell’accaduto, dice - ho sentito l’Ufficio tecnico e stiamo effettuando delle verifiche sulla passerella in questione e anche sulle altre, mi risulta che ci sia anche una passerella per chi ha problemi di deambulazione».

