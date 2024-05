Passerella finale giovedì sera alla Domus 

La Lega ha deciso: Cagliari-Fiorentina sarà la prima partita dell'ultima giornata della stagione e si giocherà giovedì alla Domus a partire dalle 20.45. Per i rossoblù sarà la gara dell'arrivederci ai tifosi e della festa per una salvezza messa già in cassaforte con 90 minuti d'anticipo, per i viola, invece, c'è la possibilità di presentarsi con qualche giorno di riposo in più ad Atene, mercoledì 29, per la finale di Conference League contro l'Olympiakos.

Stretta di mano

La Lega ha aspettato fino a ieri per definire il programma dell'ultima giornata, cercando di salvaguardare al massimo la regolarità degli ultimi 90 minuti. Ormai decisa la corsa scudetto e definiti i piazzamenti per Champions ed Europa League (salvo successi italiani nelle prossime due finali), gli obiettivi erano quelli di mettere in contemporanea le gare delle squadre in corsa per la salvezza e permettere alla Fiorentina di scendere in campo e poi recuperare con più giorni possibile a disposizione per la finale europea. Missione compiuta anche grazie alla salvezza già raggiunta dal Cagliari, che assiste da spettatore neanche troppo interessato alla bagarre finale per restare in Serie A. La società rossoblù ha accettato di venire incontro alle esigenze del club viola: inizialmente si pensava di scendere in campo venerdì alle 18, ma vista la situazione, si è arrivati a giocare giovedì notte, per aiutare il club toscano e accontentare tifosi, che vorranno essere presenti per l'ultima dell'anno e per omaggiare i rossoblù, dandosi appuntamento alla prossima stagione.

Anteprima

Giovedì si gioca, ma gli abbracci non finiscono mai. E così, dopo l'allenamento a porte aperte della scorsa settimana, l'invasione di 3410 tifosi a Reggio Emilia e l'assalto all'aeroporto per il rientro della squadra con la salvezza in valigia, ecco che domani le porte della Domus si riapriranno per un nuovo allenamento condiviso. Porte aperte dalle 16, inizio della seduta alle 17, con i tifosi che dovranno scaricare il pass gratuito (due per persona al massimo) sul sito ufficiale per un posto in Curva nord. Un allenamento particolare perché sarà quello della rifinitura che precede di poco più di 24 ore la gara con la Fiorentina.

Ripresa

Salvezza in cassaforte, ma il Cagliari cercherà di onorare al meglio il finale di stagione mantenendo un'inviolabilità della Unipol Domus che dura dal fatidico 1-3 contro la Lazio del 10 febbraio, cui sono seguiti due successi (su Salernitana e Atalanta) e quattro pareggi (con Napoli, Verona, Juventus e Lecce). Questo pomeriggio è in programma la ripresa al Crai Sport Center. Out gli infortunati Makoumbou e Jankto, fuori gioco per squalifica Dossena, dopo il giallo rimediato col Sassuolo, Ranieri potrebbe tenere a riposo Mina, che in queste ultime giornate ha stretto i denti nonostante i guai muscolari. Probabile che il tecnico dia spazio a qualcuno dei giocatori meno utilizzati, ma senza troppi esperimenti. Perché la salvezza è fatta, sì, ma nessuno vuole festeggiare con una sconfitta.

