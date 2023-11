Passerella di auto con “Ruote nella storia” 

Da Oristano a Cuglieri, andata e ritorno. Ecco la tappa di “Ruote nella storia” che oggi consentirà di esplorare gli angoli più suggestivi della parte centro occidentale. Il prestigioso auto-raduno è promosso dall’Aci Storico ed è dedicato alle vetture d’epoca (promosso grazie al supporto di Automobile Club d’Italia). A rendere possibile l’evento la collaborazione degli Automobile Club di Oristano diretto da Claudio Biagiarini con l’egida del commissario straordinario Giulio Pes Di San Vittorio. Oggi alle 8 in piazza Eleonora si ritroveranno auto storiche tra cui anche alcuni esclusivi modelli di Alfa Romeo, Austin, Corvette, Ferrari e Porsche; alle 10 partenza verso Cuglieri dove poi è in programma la visita all’ex Seminario vescovile; alle 11.30 i piloti si cimenteranno nelle prove cronometrate di regolarità lungo la strada montana Cuglieri-La Madonnina. Alle 13.30 il rientro a Oristano (seguiranno pranzo e premiazioni). «Stiamo lavorando insieme al direttore per favorire le attività dell’Automobile Club Oristano, sono molto onorato di poter essere utile alla promozione della cultura dell’auto e dell’automobilismo storico, anche nell’interesse di tutti i soci. L’Aci Oristano vanta un’ottima cultura per l’automobilismo storico» sottolinea Pes Di San Vittorio. ( j.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA