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Tappeto rosso
08 settembre 2026 alle 00:35

Passerella al Lido per Dalia Kaddari e Simone Aresti 

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Cambio d’abito e di ruolo per Dalia Kaddari e Simone Aresti. La velocista quartese, protagonista agli ultimi Giochi del Mediterraneo, dove ha raggiunto il gradino più alto del podio nella staffetta mista 4x100, e il portiere ex Cagliari sfilano sul tappetto rosso della Mostra del Cinema di Venezia.

L’occasione è la proiezione del film “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, alla quale i due atleti sardi, fidanzati da due anni, sono stati invitati distinguendosi anche per i look. Dalia, reduce dalla conquista della medaglia d’oro a Taranto insieme a Eric Marek, Filippo Cappelletti e Alice Pagliarini, ha scelto un abito lungo a sirena, bianco e nero, con profondo spacco laterale di Antonio Riva, scarpe Le Silla e gioielli Rosato, mentre il compagno ha optato per un completo classico blu scuro, con camicia bianca, firmato Tombolini.

Per la venticinquenne atleta delle Fiamme Oro si tratta, peraltro, di un ritorno alla Mostra del Cinema dopo l’esperienza delle precedenti tre edizioni.

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