Sardara.
12 settembre 2025 alle 00:14

Passeggiate culturali per i turisti 

Non solo musei anche visite guidate alla scoperta del centro storico. La passeggiata dei giorni scorsi nel cuore di Sardara è stata un’occasione per scoprire “Passo dopo passo” storie, curiosità e angoli nascosti della cittadina termale. L’iniziativa rientra nel progetto di ampliamento dell’offerta dei beni culturali affidata alla cooperativa Villa Abbas, un vasto patrimonio che, oltre al museo civico, il centro espositivo di mostre in Casa Pilloni e il sito nuragico di Sant’Anastasia, ora punta a conoscere il cuore della cittadina termale. «Camminando insieme con i nostri ospiti – dice il presidente di Villa Abbas, Andrea Caddeo – ci siamo soffermati su particolari invisibili a uno sguardo frettoloso. L’idea nasce dalla richiesta di chi, visitando i nostri musei, chiede cos’altro offre il paese, così abbiamo pensato a inserire nuove esperienze di scoperta, la via migliore per accontentare residenti ed ospiti. È stato un successo, stiamo pensando a come inserire la novità in un percorso definito».

La camminata ha permesso di conoscere il vasto reticolo delle case a corte e i loro portali, le quattro chiese che raccontano secoli di storia, stile gotico, barocco, bizantino, le viuzze in ciottolato, tragitti colorati di verde e fiori. ( s. r. )

