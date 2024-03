Passeggiata virtuale nella piazza Roma di un secolo fa 

Una passeggiata virtuale nella piazza Roma degli anni Venti. Il video, fruibile su YouTube, è stato realizzato dall’architetto Andrea Costa a partire dai tempi del lockdown. «Ho cominciato un po’ per gioco - spiega Costa – prendendo spunto da foto e cartoline. Prima ho costruito il modello tridimensionale della Torre di Mariano II, l’unico edificio di cui avevo le misure certe. Terminato il modello, questo lavoro mi ha coinvolto così tanto che ho ricostruito prima le case campidanesi che sorgevano adiacenti alla Torre, demolite alla fine degli anni ‘20 del 1900, poi tutta la piazza».

E nel video si possono ammirare anche auto e calessi, e gli edifici che cento anni fa erano molto noti in città: l’attuale sede della Banca Intesa era un Cafè offelleria biliardo mentre l’edificio che sorge all’angolo tra via Diego Contini e piazza Roma era l’albergo Industriale. Dove oggi spicca il palazzo Sorico vi era il mercato, al posto dell’edicola un tempo c’era un loggiato per altri venditori ambulanti. «Anche lavorare alla pavimentazione in pietra mi ha impegnato - commenta Costa - ho ricostruito quello che in sardo viene definito s’imperdau». E in futuro Andrea Costa potrebbe fare un viaggio nell'antica piazza Eleonora o in piazza Manno, dove svettava Porta Mari.

RIPRODUZIONE RISERVATA