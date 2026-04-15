Passeggiata sul mare ai piedi dei bastioni 

Una suggestiva passeggiata sul mare ai piedi delle mura storiche, con nuova pavimentazione in pietra locale, illuminazione scenografica e opere di difesa costiera. È la proposta lanciata da “Iniziativa Alghero” per la riqualificazione del tratto dei bastioni compreso tra la scalinata della Torre di Sulis e quella del Lungomare Dante, una ampia porzione dove i parapetti hanno già dato segni di cedimento. Il movimento di cittadini, che si definisce “laboratorio di idee per la città”, punta l’attenzione su un’area molto frequentata da cittadini e turisti, utilizzata come spazio di passaggio e sosta, ma ritenuta ancora poco valorizzata sul piano estetico, funzionale e ambientale. L’idea è di intervenire sul basamento in cemento esistente per trasformarlo in un vero e proprio camminamento pedonale continuo, inserito in modo armonico nel contesto della città fortificata. Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione attuale con materiali più coerenti con il paesaggio storico, in particolare la pietra locale, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’area.

Tra gli interventi immaginati anche un sistema di illuminazione Led radente, pensato per esaltare il profilo delle antiche mura e garantire maggiore sicurezza nelle ore serali. A giudizio dell’associazione il camminamento avrebbe anche funzione di difesa costiera per proteggere la base delle fortificazioni dall’azione del mare e dall’erosione. «Restituire il mare alla città e valorizzare il fronte dei bastioni», è la visione indicata dal presidente Francesco Sasso, che invita la giunta Cacciotto ad aprire una riflessione sul futuro di uno degli scorci più suggestivi e fotografati di Alghero.

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