Passeggiata nei luoghi della Sartiglia 

Mancano ancora più di due mesi alla Sartiglia, ma Oristano comincia a respirarne l’atmosfera. Sabato, dalle 15.30 alle 17.30, Fondazione Oristano e Centro di documentazione della Sartiglia, con l’assessorato alla Cultura, propongono “Le passeggiate nella storia”, un itinerario tra vicoli, piazze e racconti che svelano i segreti della tradizione più amata della città. Il percorso, nel cuore del centro storico, sarà un tuffo nel mondo della Giostra: in piazza Eleonora si parlerà del bando e della Corsa alla stella, in via Duomo della storia dei gremi, in via Eleonora della vestizione e in via Mazzini dell’adrenalinica corsa delle pariglie. Ogni angolo ha la sua storia, ogni racconto un dettaglio sorprendente. La partenza è prevista alle 15.30 dal Centro di Documentazione della Sartiglia in via Eleonora 15. Il ticket ha un costo di 5 euro; è necessario prenotare scrivendo a organizzazione@sartiglia.info o chiamando il 0783 030333. «L’iniziativa – sottolinea Carlo Cuccu, presidente della Fondazione Oristano – è una bella occasione per riscoprire la città attraverso le sue storie, i suoi luoghi e le sue tradizioni». Una passeggiata per immergersi nei colori, nei suoni e nell’emozione della Sartiglia. (m.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA