Passeggiata Lazio, la Salernitana cede 

Lazio (3-4-2-1) : Mandas, Patric, Casale, Gila, Lazzari, Vecino (35' st Rovella), Kamada, Marusic (13' st Hysaj), Felipe Anderson, Luis Alberto (35' st Cataldi), Castellanos (35' st Pedro). (33 Sepe, 59 Renzetti, 70 Saná Fernandes, 28 A. Anderson, 18 Isaksen). Allenatore Tudor.

Salernitana (3-4-2-1) : Costil, Gyomber, Boateng (1' st Manolas), Coulibaly, Pirola, Zanoli (1' st Sambia), Maggiore (1'st Logowski), Bradaric, Tchaouna, Candreva, Ikwuemesi (31' stWeissman). (13 Ochoa, 62 Allocca, 27 Pierozzi, 4 Pasalidis, 7Martegani, 17 Fazio, 11 Gomis, 55 Vignato, 6 Sambia, 9 Simy).Allenatore Colantuono.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 7' e 35' F. Anderson, 14' Vecino, 16' Tchaouna; nel st 42' Isaksen.

Angoli : 9-0 per la Lazio.

Recupero : 4' e 5'.

Ammoniti : Coulibaly per gioco falloso.

Roma. La Lazio rialza la testa dopo il derby perso, piegando la Salernitana per 4-1, ma è contestata dai propri tifosi: non bastano tre punti contro l'ultima per riportare il sereno. Neanche la rete al 7’di Felipe Anderson, sinistro alle spalle di Costil, placa gli animi. Dopo aver esultato, via ai fischi al brasiliano. La scena si ripete poco dopo per Vecino, che gira in rete al 14' dopo una respinta corta della difesa campana. Il colpo di testa di Tchaouna al 16' accorcia le distanze e rimette in partita la Salernitana. A spegnere ogni speranza di rimonta ci pensa ancora Felipe Anderson, che cala il tris al 35' tra l'indifferenza generale e la curva nord che intona cori contro squadra e presidente. Alla ripresa i cori sono tutti contro il presidente Lotito. La Lazio amministra calando il poker con Isaksen a tre minuti dal 90'.

La squadra di Colantuono perde ancora, aspettando solo la matematica a condannarla alla retrocessione, mentre i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo le sconfitte tra Coppa Italia e campionato, ma non ancora l'affetto dei propri tifosi.

