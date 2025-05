Passeggiata in lingua sarda sul “Giorno del giudizio” 

Una passeggiata in lingua sarda tra le vie di Nuoro, sulle orme del romanzo “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta. Sabato, a cinquant’anni dalla morte dello scrittore, la seconda edizione di “Sa die de su giudìtziu - Una runda in Nùgoro sighinde s’istòria de su romanzu”, organizzata dall’Assemblea Natzionale Sarda - At Nùgoro. Un viaggio dentro la città e le pagine di uno dei romanzi più intensi della letteratura, riscoperto nella sua versione in sardo grazie alla traduzione di Diego Corraine per Papiros. La passeggiata si snoderà dal cimitero a Santu Predu e alla Cattedrale, poi il Corso e arrivo a Seuna. L’appuntamento è sabato alle ore 17 in via Ballero 128. Prenotazione obbligatoria ai numeri 349 6689605 e 349 2962181.

