Passeggiata esplorativa  per lo studio del territorio 

Continua il ciclo di passeggiate organizzate dal comitato di Margine Rosso, sullo studio del territorio assieme ad altre associazioni.

L'obbiettivo è quello di mappare il quartiere andando ad individuare punti critici e di valore, a cui poter dare rilevanza con l’installazione di postazioni artistiche. Questa volta per la seconda tappa, si è partiti dal forte di San Luca (Su Forti), a fianco alla chiesa omonima, e da lì si sono percorse le vie circostanti passando poi per via Leonardo Da Vinci, addentrandosi nell'area denominata Santoru 1 e 2 . Percorrendo poi a ritroso la via Melibodes fino a raggiungere nuovamente il forte. Alla fine si sceglierà dove mettere statue, panchine e altri arredi. (g. da.)

