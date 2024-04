Domani è in programma la 16ª edizione della passeggiata ecologica, organizzata dall’associazione “Pro Loco Pauli Gerrei”, con il contributo del Comune. L’itinerario che cambia ogni anno, quest’anno vedrà l’arrivo alla fonte sacra in località “Su Musuleu”, che si trova in una valle ricca di sorgenti a circa quattro chilometri dal paese, Il programma prevede l’incontro alle 8.30 in piazza Emilio Lussu, e alle 9 ci sarà la deposizione di fiori al monumento di Salvatore Corrias. L’inizio della camminata è previsto per le 9.30: l’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente e alla promozione delle bellezze naturalistiche del paese. Ai partecipanti verrà consegnata una maglietta ricordo e a fine giornata ci sarà un pranzo libero aperto a tutti i partecipanti.

