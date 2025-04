Passeggiata ecologica nel percorso vicino al fiume  

Ruinas ospiterà la passeggiata ecologica “Sa carrella de sa lissia”, ideata dal comitato San Teodoro 2025. L’iniziativa, in programma domenica 4 maggio, prevede le iscrizioni alle 8 nei parcheggi del campo sportivo “su Legau”, partenza alle 9. Il percorso di circa 5 chilometri ha una difficoltà media. Al termine della passeggiata è previsto il pranzo negli spazi comunali in località “Benas”. Per il pranzo è prevista un contributo (menu con un primo, due secondi, contorno, formaggio, pane e dolce, oltre alle bevande). Sarà l’occasione per ripercorrere il tragitto che le donne ruinesi, in passato, facevano per recarsi al fiume a lavare i panni. ( g.pa. )

