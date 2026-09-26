Passeggiata con i levrieri nelle vie del paese 

È in programma oggi, a Villaspeciosa, per la prima volta in Sardegna, la camminata dedicata ai levrieri “rescue” Great Greyhound Walk. L’appuntamento, nel parco di San Platano, è stato promosso da Gaci Odv, con il patrocinio del Comune. Una giornata dedicata a famiglie e levrieri, che si ritroveranno insieme per una passeggiata per le vie del paese, con l’obiettivo di far conoscere questi straordinari cani come animali da compagnia. Il ritrovo è previsto alle 18, mentre la passeggiata prenderà il via alle 18,30, dal parco di San Platano, e proseguirà per le vie del centro abitato. La camminata offrirà la possibilità di incontrare la comunità e raccontare cosa significa dare una nuova vita a un levriero salvato dallo sfruttamento del mondo delle corse o della caccia. In Sardegna la prima adozione nel 2007. Oggi i levrieri adottati sono 27. La passeggiata, di circa due ore, sarà aperta ai cani di ogni razza accompagnati dalle loro famiglie.

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