SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villaspeciosa.
27 settembre 2026 alle 00:35

Passeggiata con i levrieri nelle vie del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È in programma oggi, a Villaspeciosa, per la prima volta in Sardegna, la camminata dedicata ai levrieri “rescue” Great Greyhound Walk. L’appuntamento, nel parco di San Platano, è stato promosso da Gaci Odv, con il patrocinio del Comune. Una giornata dedicata a famiglie e levrieri, che si ritroveranno insieme per una passeggiata per le vie del paese, con l’obiettivo di far conoscere questi straordinari cani come animali da compagnia. Il ritrovo è previsto alle 18, mentre la passeggiata prenderà il via alle 18,30, dal parco di San Platano, e proseguirà per le vie del centro abitato. La camminata offrirà la possibilità di incontrare la comunità e raccontare cosa significa dare una nuova vita a un levriero salvato dallo sfruttamento del mondo delle corse o della caccia. In Sardegna la prima adozione nel 2007. Oggi i levrieri adottati sono 27. La passeggiata, di circa due ore, sarà aperta ai cani di ogni razza accompagnati dalle loro famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 