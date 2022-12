Passeggiata choc, pitbull azzanna barboncino  

Era già stato visto senza il padrone accanto, ma una cosa è certa: il pitbull che sta seminando paura dalle parti di via Della Musica, un proprietario ce l’ha. Giorni fa, infatti, il cane – che aveva accanto il suo padrone – ha aggredito un povero barboncino accompagnato al guinzaglio. Sono stati attimi concitati: la proprietaria, in preda alla disperazione, cercava di salvare il cane dalle grinfie del pittbull con il rischio, per fortuna scongiurato, di essere aggredita a sua volta. Alla fine il barboncino è stato trasportato con urgenza dal veterinario che è riuscito a salvargli la vita.

Nessuna custodia

Ma adesso nella zona, e non solo, c’è allarme. Sono troppi i cani che continuano a vagare senza custodia, e troppi i padroni che li portano a passeggio senza guinzaglio e senza museruola con grave rischio anche per le persone. A raccontare la disavventura del barboncino è la figlia della donna che si è trovata in questa situazione, e che si è affidata alle pagine facebook per chiedere aiuto. «Intorno alle 19 in via Palestrina, a pochi passi da via Della Musica, un pitbull marrone accompagnato dal suo padrone, ha azzannato il cane di mia mamma, un barboncino tenuto regolarmente al guinzaglio. Dopo che siamo riusciti a strappare il cane dalla sua bocca, il proprietario è scappato. Sappiamo che purtroppo porta sempre a spasso il cane senza guinzaglio e questo è pericolosissimo».

Gravi lesioni

Per fortuna, aggiunge la ragazza, «il nostro cane si è salvato ma non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Sarebbe potuta restare ferita anche mia mamma. Per questo vogliamo mettere in guardia tutti perché stiano attenti». Sui social la donna ha anche lanciato un appello per cercare di rintracciare il proprietario del pitbull che ha causato gravi lesioni al suo cane. «Tra l’altro», aggiunge, «lo stesso cane pare che abbia ucciso anche alcuni gatti della zona». Purtroppo non è la prima volta che succede. Qualche mese fa stessa scena in piazza Azuni dove un pitbull, sfuggito dalla custodia del suo padrone, ha ucciso tre cani e ferito anche il proprietario di uno di questi. Tutto era successo davvero in pochissimi attimi nel breve percorso dal parco Matteotti a piazza Azuni, sotto lo sguardo esterrefatto di tante persone.