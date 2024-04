Passeggiata alla scoperta dello spettacolo della natura  

Tre ore di camminata appositamente lenta per poter godere dello splendido paesaggio e delle tante specie vegetali che una guida metterà in evidenza: si terrà domenica, alle 9, la seconda edizione di “Ajò a sa mitza”, passeggiata ecologica organizzata dalla Pro Loco da “Su campu de Antoninu” (prato verde) fino all’antica fonte idrica de “Sa mitza de Giuanni Antoni preri” dotata di panche e tavoli. Alle 13 il pranzo (prenotazioni al 349.6368585). Sono già oltre un centinaio le prenotazioni arrivate. «Una passeggiata lenta per godere di un percorso incantato e ultimamente un po' trascurato che vogliamo assolutamente valorizzare», dice Silvia Erbì, segretario Pro Loco. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA