Domenica, secondo appuntamento di “Passeg…Giare in Primavera”. L’itinerario della seconda tappa, con partenza alle 9, prenderà via da Pompu in direzione Curcuris; nel corso della giornata verrà toccato il centro storico, il Museo del Pane e il nuraghe “Santu Miali” a Pompu, le chiese di San Sebastiano e Santa Maria a Curcuris. I partecipanti percorreranno un percorso di poco meno di 13 chilometri, adatto a camminatori abituali, con un dislivello di 270 metri. ( g. pa. )

