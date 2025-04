“Passeg...Giare in primavera”, dieci chilometri nella natura  

Sarà ad Assolo la sesta tappa di “Passeg… Giare in primavera”. Un’iniziativa del consorzio Due Giare che mette al centro la valorizzazione del territorio abbinando cultura e sport. Domenica dalle 9 il via dal centro di Assolo, da cui partirà una passeggiata che porterà i partecipanti fino all'altopiano della Giara, tra archeologia e bellezze ambientali del territorio. Il percorso (10 chilometri e con un dislivello di 350 metri) presenta alcune difficoltà in più rispetto alle uscite precedenti. Tra i luoghi di che si visiteranno anche il parco comunale “Cabirada” e l’altopiano della Giara. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA