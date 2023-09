Passeggiare circondati dalla bellezza  

In che mondo vuoi vivere? È la domanda a cui ci sottopone Ami_CA, il nuovo progetto sulla sostenibilità che prenderà vita a Cagliari da sabato al 22 settembre nell’ambito della settimana della mobilità Europea.

L’iniziativa promossa dall’associazione 2050 To People porterà in scena l’arte per il pianeta: da domani, con un giorno di anticipo rispetto alle altre iniziative, sarà allestito un percorso di installazioni artistiche dal molo Ichnusa al Padiglione del Sale, che saranno fruibili gratuitamente al pubblico sino al 29 ottobre. Un’occasione per valorizzare il lungomare e informare la comunità sull’importanza dell’ecologia e trasformare Cagliari in città amica dell’ambiente. Il progetto è stato presentato ieri al Molo Ichnusa, presenti Erica Zmitrovitch, presidente di Ami_CA, Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, il sindaco Paolo Truzzu ed Enrico Pacioni, a capo del comando marittimo della Marina Militare.

Arte e sostenibilità

«Siamo in collaborazione con il Parlamento Europeo per promuovere lo sviluppo sostenibile. Per me è importante portare e condividere informazione sulla sostenibilità all’ambiente attraverso l’arte, la mobilità e l’inclusione» - ha spiegato la co-founder di 2050 To Peolpe, Erica Zmitrovitch – «Solo con la giusta comunicazione saremo in grado di fare scelte importanti per il nostro futuro. È un progetto che ho voluto fortemente a Cagliari perché è una città che sta crescendo tanto sui valori green».

Gli eventi

Gli eventi più importanti si terranno sabato e domenica, dalle 17. Sabato ci sarà la passeggiata ecologica a piedi, in bici e via mare nella pista Ciclopedonale di Su Siccu, altezza Molo Sant’Elmo, seguita dalla presentazione dei mezzi green. Domenica 17 sarà la volta dei più piccoli con laboratori, letture e performance per bambini a cura di Tuttestorie. In conclusione mercoledì 20, alle 9.30 al Padiglione del Sale, verrà presentato il convegno sul Futuro Green, dedicato ai giovani con la partecipazione di Anna Piras, vicedirettrice Rai Parlamento.

«Dialogo con i cittadini»

L’obiettivo del progetto Ami_CA è quello di creare un dialogo con il cittadino, condividere l’informazione e sensibilizzarlo sull’importante tematica della sostenibilità attraverso eventi inclusivi. «Sosteniamo come Amministrazione Comunale l’iniziativa volta a educare la comunità. Ci vuole spirito di cambiamento e miglioramento. Credo che una città sostenibile debba essere a misura d’uomo e vivibile e Cagliari lo è», ha detto Truzzu.

Per Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, «è un seme che viene gettato, seminare oggi per cogliere domani. Ci sono tanti spazi prestigiosi nella città che devono essere valorizzati, la lunga passeggiata è stata pensata come uno spazio espositivo, fare informazione e laboratori, idee innovative sostenibili a impatto zero, siamo felici di metterla a disposizione, è un vero e proprio fiore all’occhiello a cui vogliamo dare un prestigio culturale, oltre che ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA