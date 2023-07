Passeggeri furiosi: «Vacanze rovinate» 

Una sola nota piacevole all’aerostazione di Cagliari nel sabato nero del trasporto aereo. Il suono del pianoforte a disposizione dei passeggeri, un utile diversivo per far svaporare la rabbia accumulata in una giornata in cui tantissimi viaggiatori sono rimasti a terra a causa dello sciopero. Rabbia e amarezza per una vacanza che ha avuto un finale spiacevole. A una famiglia di Napoli, EasyJet ha proposto, come alternativa, un volo da Olbia con trasferimento in autobus nella città gallurese. Ma non c’erano le condizioni per affrontare un tour di tre ore nel momento più caldo della giornata. Un gruppo numeroso. Con mamma e papà e due bambini anche i nonni. Hanno risposto “no” alla proposta della compagnia e deciso di acquistare, a prezzi esorbitanti, i biglietti per un nuovo volo. Sono riusciti a partire dopo oltre dieci ore. «Non si può organizzare uno sciopero il 15 luglio», dichiara una turista dopo la vacanza a Costa Rei. Deve tornare a Bari. La serenità viene meno di fronte al monitor delle partenze. In rosso lampeggia “cancellato”, che per una coppia di turisti di Torino significa restare a Cagliari per altri due giorni: «Ryanair ci ha proposto un volo lunedì. Ma non riusciamo a trovare un albergo in città. Abbiamo trascorso un periodo di ferie a Sant’Antioco. Questo è un fuori programma che ci crea molti problemi». Un gruppo di turisti svizzeri si avvicina al pianoforte dove una ragazza con molto talento, anche lei rimasta a terra, suona per tutti. Prevale la rassegnazione. «Dobbiamo attendere otto ore. Meglio ascoltare la musica di Beethoven».

RIPRODUZIONE RISERVATA