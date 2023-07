Passeggeri disabili dimenticati a terra 

Per i sardi, oltre ai viaggi della speranza, ci sono quelli da incubo. O, peggio ancora, i non viaggi. Come è successo a cinque passeggeri isolani, due dei quali con grave disabilità, lo scorso 20 luglio nell’aeroporto di Bologna, lasciati a terra da un volo Ryanair. «Dovevamo imbarcarci con mia moglie e mio figlio - racconta Pasqualino Usai, sassarese - nel volo diretto ad Alghero delle 23». Antonio, nome di fantasia del piccolo, ha 9 anni, una paralisi cerebrale, è ipovedente e si muove su una carrozzina. «Aveva fatto una visita all’ospedale Rizzoli e, appena finita, siamo andati in aeroporto». Sono le 15, nel capoluogo emiliano si registrano temperature insostenibili per chiunque, a maggior ragione per il bambino, meglio quindi sfruttare i climatizzatori della struttura. Ma per sfuggire all’inferno meteo i tre finiscono nel mondo kafkiano del Guglielmo Marconi dove, concluso il check-in, attendono inutilmente nella saletta riservata ai disabili che qualcuno si ricordi di loro.

Il racconto

E qui la loro storia si incrocia con quella di Maria Caterina Fadda, 67 anni, di Codrongianos, in sedia a rotelle, affetta da problemi cardiaci e di deambulazione, e accompagnata dal marito. Anche lei reduce da un consulto medico e anche lei una Pmr, una persona a mobilità ridotta secondo il linguaggio aeroportuale, perché, commenta, «questo siamo per loro, una sigla». E aggiunge: «Hanno imbarcato tutti, tranne noi, che avremmo dovuto essere i primi». E quando si accorgono di loro, alle 23.40, la corsa verso il velivolo, già in ritardo, risulta vana. «I portelloni erano chiusi, le scalette ritirate e il comandante, sporgendosi dal finestrino, ha riferito a un addetto che non ci faceva salire». Così marcia indietro e secondo capitolo della disavventura. «Mio figlio stava avendo una crisi - continua Pasqualino - a causa di tutti i rumori della pista e non ci facevano scendere dalla navetta perché aspettavano ordini». Poi l’attesa di due ore nella cosiddetta Stanza Amica, senza condizionatore e generi alimentari per Antonio. «Eravamo adirati e alla fine ho detto a un poliziotto di scrivere una nota di servizio su tutto quello che ci stava capitando».

Secondo round

Alle 2.30 del mattino un taxi li porta in albergo e 5 ore dopo li riconduce in aeroporto perché prendano il volo delle 9.50. Ma l’odissea continua. «Non ci crederete - dice la signora Fadda- eppure si sono scordati ancora di noi». Salgono infatti pure i viaggiatori disabili del volo successivo per Crotone ma non loro. «Stavolta ci siamo fatti sentire, altrimenti non saremmo mai partiti». Rapida consultazione delle liste dei passeggeri e panico tra il personale che subito organizza un’altra corsa verso l’aereo, trovato di nuovo con i portelloni chiusi e pronto al decollo. Però in questa occasione li imbarcano. «Ci hanno detto- riferisce Usai- che a Bologna è tutti i giorni così, ci sono sempre ritardi». Una giustificazione che non calma le vittime di questa storia. «Dovremo prendere ancora l’aereo per ulteriori visite mediche e sono certo che accadrà la stessa cosa». Per questo sono intenzionati a sporgere denuncia. «Se ci sarà un risarcimento lo daremo a un istituto, non abbiamo bisogno dei loro soldi. Però tutti devono sapere come vengono trattati i disabili». «Ho già parlato con la mia avvocata- sottolinea Fadda- ora ci penserà lei». Vi hanno mai chiesto scusa? «Non mi risulta- conclude la signora- ci hanno giusto portato due bicchieri d’acqua».

