Passava la droga dalla cancellata, pusher in manette 

Operazione antidroga col recupero di cocaina e un presunto spacciatore finito agli arresti domiciliari. Il blitz è stato coordinato dai carabinieri della Stazione: i militari hanno notato una persona che attraverso una cancellata di una abitazione consegnava piccole confezioni, ricevendo in cambio del denaro.

L’uomo, Angelo Pau, 45 anni, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati così recuperati 8,43 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi pronte per la vendita, oltre a 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre la sostanza recuperata sarà analizzata dai reparti specializzati per determinarne la purezza. Il 45enne è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito. Su disposizione del magistrato, è stato poi mandato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

