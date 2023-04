Passato di verdure su Van Gogh, a processo quattro ambientaliste 

ROMA. Rischiano una condanna fino a tre anni di carcere le quattro attiviste di Ultima Generazione, tutte ventenni, che il 4 novembre hanno lanciato del passato di verdure sul quadro di Vincent Van Gogh “Il seminatore”, in mostra a Palazzo Bonaparte. La Procura ha disposto per loro la citazione diretta a giudizio. Il processo è stato fissato per 12 ottobre davanti al giudice del tribunale monocratico. Gli inquirenti contestano il reato previsto all’articolo 518 duodecies, “imbrattamento di beni culturali o paesaggistici”. A tre delle quattro indagate il pm contesta anche la violazione di alcuni provvedimenti del questore, che mesi prima del blitz aveva vietato loro di tornare nella Capitale dopo avere preso parte a blocchi stradali. Il dipinto era protetto da un vetro e dopo una prima perizia che escluse danni alla tela è tornato in mostra. La cornice, invece, subì lievi danni dall'azione dimostrativa, che venne immortalata in un video poi comparso in rete. Il gruppo, entrato pagando regolarmente il biglietto, lanciò la zuppa sul quadro, poi le ragazze si incollarono le mani alla parete prima dell’arrivo dei carabinieri, che le denunciarono. Intanto i magistrati sono in attesa di comunicazioni dalla Sovrintendenza sui danni alla fontana della Barcaccia, riempita di liquido nero a base di carbone vegetale il primo aprile da tre eco-attivisti.

