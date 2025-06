Passaporto falso per raggiungere Londra 

Sarebbe dovuta salire su un aereo in partenza, da Cagliari, per Dublino e poi raggiungere quasi certamente Londra. Una cittadina somala si è presentata ai controlli di frontiera dell’aeroporto Mameli con un documento di viaggio per rifugiati ed un permesso di soggiorno regolari, rilasciati dalle autorità di Cipro. Mancava però il visto d’ingresso. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno seguito la donna e notato che aveva nella tasca laterale della borsa un altro documento. Si trattava di un passaporto olandese, intestato alla cittadina somala, ma nonostante fosse realizzato bene, del tutto falso.

L’esperienza dei poliziotti specializzati in “falso documentale” ha portato al sequestro del passaporto ricevuto, come riferito dalla donna, da una persona in Germania. Le indagini degli agenti, coordinati dal dirigente Giampiero Putzu, hanno permesso di risalire ai movimenti della cittadina somala: arrivata in Italia dalla Germania il 10 giugno, ha raggiunto Cagliari il 12 dello stesso mese. Le prenotazioni a suo nome sono state fatte con carte di pagamento intestate a persone diverse. Per lei è scattato l’arresto: è accusata di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Processata per direttissima, ha ottenuto i termini a difesa: prossima udienza il 19 giugno per discutere della richiesta di patteggiamento a 10 mesi e 20 giorni. (m. v.)

