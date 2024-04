Passaporto facile: è possibile ottenerlo negli uffici postali 

Basta spostamenti e lunghe attese: da ieri i cittadini di Dolianova non dovranno più recarsi a Cagliari per richiedere o rinnovare il passaporto. Il centro del Parteolla è tra gli otto comuni della Provincia di Cagliari dove Poste Italiane ha avviato il nuovo servizio inserito nel progetto “Polis”. Un’innovazione tecnologica che renderà più semplice e veloce l’accesso da parte degli utenti alla pubblica amministrazione attenuando, nello specifico, il carico di lavoro sulle spalle degli uffici della Polizia.

Ieri l’inaugurazione ufficiale del servizio a Dolianova, riservato ai soli residenti, alla presenza dei vertici sardi di Poste Italiane e della Questura di Cagliari. «Si va incontro alle reali esigenze dei cittadini», dice il responsabile di Poste Italiane per la provincia di Cagliari, Gabriele Lanzidei: «Il servizio consentirà di risparmiare tempo e di limitare gli spostamenti da e verso la città per ottenere il documento. Tra l’altro, la maggioranza degli uffici postali prevede l’apertura anche al sabato mattina, un ulteriore vantaggio per chi lavora durante la settimana».

Progetto Polis

Il Progetto Polis, partito a gennaio dello scorso anno, è finanziato a livello nazionale con 1,2 miliardi di euro (800 milioni dai fondi del piano complementare del Pnrr e 400 a carico di Poste Italiane) e interesserà circa 7.000 uffici postali in tutta Italia. Per il momento è attivo solo in altre due Regioni: Emilia Romagna e Veneto. In Sardegna è già operativo anche negli uffici postali di Ussana, Villa San Pietro, Arbus, Narcao, Vallermosa, Musei e Gesturi.

Certificati

Un’opportunità che si aggiunge ad altre presenti da diversi mesi negli uffici che hanno attivato il sistema Polis dove si possono ritirare i certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali. In futuro il servizio di rilascio dei certificati e dei passaporti sarà esteso a tutti i comuni della Sardegna con meno di 15mila abitanti (361 su 377).

Il primo passaporto

A Dolianova è stato un giovane di 29 anni, Marco Altea, il primo a chiedere il rinnovo del passaporto. «Sono contento», ha detto ai microfoni delle troupe televisive delle emittenti regionali arrivate nel Parteolla per la cerimonia di inaugurazione: «Dovendo andare a Cagliari avrei dovuto impiegare una mattinata intera. Poterlo fare in paese mi ha fatto risparmiare molto tempo». Dopo di lui è stata una ragazza a presentarsi agli sportelli di corso Repubblica per ottenere il rilascio del documento.

Che documenti servono

«Con questo nuovo servizio non ci sarà bisogno di una prenotazione», spiega Gianluca Andreini, primo dirigente della Questura di Cagliari: «Basterà presentare la documentazione alle Poste senza più dover venire da noi. Consentirà di risparmiare tempo e di ricevere il passaporto comodamente a casa».

Basterà recarsi alle poste muniti di carta d’identità, codice fiscale e due fotografie (di cui una autenticata) e una marca da bollo da 73,50 euro e pagare un bollettino di altri 42,50 euro. In caso di rinnovo occorrerà invece consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento. Saranno poi gli uffici postali a trasmettere per via telematica i dati anagrafici e biometrici del cittadino alla Polizia di Stato. Una volta terminata la procedura il documento sarà consegnato direttamente a domicilio al richiedente.

«Il nostro obiettivo – afferma Lanzidei – è portare nuovi servizi nei territori a dimostrazione della vicinanza di Poste Italiane alle comunità, soprattutto quelle dei piccoli centri».

RIPRODUZIONE RISERVATA