Passaporto elettronico in quattordici uffici postali 

In 14 uffici postali della Marmilla è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico. Una iniziativa che facilita le procedure e consente di risparmiare tempo per i residenti dei comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Las Plassas, Pauli Arbarei, Segariu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, che vanno ad aggiungersi a quelli di Gesturi e Lunamatrona, in cui il servizio è attivo dalla scorsa primavera.

La procedura è semplice e sarà sufficiente consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune di residenza o domicilio un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o eventualmente la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Daniele Evangelisti, responsabile provinciale della filiale di Cagliari e del Sud Sardegna di Poste Italiane, commenta che l’iniziativa «rappresenta una bella novità per tutti i cittadini della Marmilla, soprattutto perché consentirà loro un notevole risparmio in termini di tempo per il disbrigo della pratica, non essendo più necessario recarsi nel capoluogo. Nel territorio, inoltre, sono diversi gli uffici aperti anche al sabato mattina e questo rappresenta un ulteriore vantaggio per gli utenti». (g. g. s.)

