Passaporti, open day e aperture pomeridiane 

Gli agenti dell’ufficio passaporti della Questura proseguono con l’enorme sforzo per assorbire la mole di richieste per ottenere il documento: anche a maggio proseguirà l’apertura straordinaria pomeridiana del martedì mentre per domenica 7 è in programma un nuovo open day. E verranno inseriti circa mille nuovi appuntamenti che, dal 2 maggio, potranno essere presi per giugno.

Come sempre sarà sempre necessario accedere al sito passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso Spid o Cie per poi attivare la funzione “aperture straordinarie” (tasto di colore verde in alto a destra) presente nell’agenda. Il martedì l’ufficio sarà aperto dalle 15 alle 19: per fissare un appuntamento si potrà accedere dalle 12 del venerdì antecedente. L’open day di domenica 7 maggio scatterà dalle 9 alle 18 per consentire l’acquisizione delle istanze di passaporti degli utenti che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima della data disponibile. Per poter acquisire un appuntamento per il 7 maggio sarà sempre necessaria la prenotazione online, disponibile dalle ore 12 di sabato 29 aprile.

Dal primo gennaio al 31 marzo sono stati emessi circa 12 mila passaporti: un numero nemmeno comparabile con i 4mila dello stesso periodo nel 2022 o con i 5mila del primo trimestre del 2019, anche prima del Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA