Passaporti, open day domenica 26 

Nuovo open day domenicale dell’ufficio passaporti: il 26 marzo, dalle 9 alle 18, gli sportelli della Questura, in via Tuveri, apriranno al pubblico per un turno continuato, consentendo così l’acquisizione delle istanze di passaporti dei cittadini che hanno bisogno di ottenere il titolo di espatrio prima della data disponibile. Per poter fissare l’appuntamento per il 26 marzo sarà necessaria la prenotazione online: si potrà cercare di bloccare un posto dalle 12 di lunedì 20 marzo, sul portale www.passaportonline.poliziadistato.it attraverso Spid o Cie, ed attivare la funzione open day presente nell’agenda, disponibile attraverso il tasto verde “aperture straordinarie” in alto a destra.

La Questura fa sapere che anche per il mese di aprile l’ufficio passaporti proseguirà con l’apertura pomeridiana del martedì, dalle 15 alle 19: gli appuntamenti si potranno prendere con le stesse modalità sul sito passaportionline della Polizia dalle 12 del venerdì antecedente.

