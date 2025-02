Passaporti elettronici, boom di richieste Oltre cento nei primi mesi del 2025 

Sono già oltre cento, dall’inizio del 2025, i passaporti elettronici richiesti negli uffici postali della provincia di Nuoro.

«Siamo molto soddisfatti, per aver esteso questo servizio a tutti i Comuni della provincia e anche per questo primo traguardo raggiunto. Chi ha scelto di effettuare la richiesta di passaporto presso i nostri sportelli - precisa Luisa Loi, direttrice provinciale di Poste italiane - ha principalmente apprezzato la comodità di poter gestire la pratica senza effettuare spostamenti dal Comune di residenza verso il capoluogo. Ancora in molti, però, non conoscono questa novità e sono certa che man mano che l’informazione raggiungerà in modo più diffuso i cittadini, specie nelle realtà più distanti da Nuoro, saranno in molti ad approfittare della nostra presenza capillare». Dall’analisi delle richieste emerge che oltre un terzo ha optato per la consegna a domicilio del passaporto tramite Poste.

