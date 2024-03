Passaporti, calano i tempi di attesa 

Click day, più sportelli e tempi di attesa dimezzati. La Questura di Cagliari dichiara guerra alle lunghe attese per il documento che consente di viaggiare oltre i confini della Comunità Europea. Una «terapia d’urto», come l’ha definita la questora Rosanna Lavezzaro, che ieri ha illustrato le nuove iniziative per ridurre i tempi di attesa, arrivati anche a 8 mesi. Un periodo inaccettabile che ha condizionato il diritto di movimento e gli affari non solo delle agenzie di viaggi.

I ritardi

Brexit da una parte e Covid dall’altra hanno fatto salire in modo esponenziali le richieste di passaporti che, è bene ricordarlo, possono essere prenotati solo attraverso la piattaforma del Ministero dell’Interno utilizzando lo Spid o la carta di identità elettronica. «L’input è abbattere o ridurre di molto i tempi per il rilascio», ha spiegato la questora dopo aver presentato Gianluca Andreini, che dopo un periodo al comando del Reparto Mobile, dal 3 aprile guiderà l’Ufficio passaporti al posto di Paolo Cabras. «Abbiamo rilevato un aumento sia degli appuntamenti presi, sia del rilascio dei passaporti passando dai 12 mila all'anno ai 35 mila del 2023. Un numero che ha allungato le liste di attesa degli appuntamenti filtrate attraverso l'agenda online. La Questura ha comunque garantito le urgenze che si presentavano e che venivano segnalate dai cittadini attraverso un indirizzo pec». Iniziative non sufficienti per limitare i disagi. «A livello provinciale, quindi con i commissariati di Quartu, Iglesias e Carbonia, abbiamo posto in essere accorgimenti che ci hanno consentito di erodere il gap, passando da novembre a luglio», ha spiegato Paolo Cabras. «Da qui a dicembre abbiamo introdotto circa 11.000 posti nell’agenda online; sono stati incrementati a 75 gli appuntamenti pomeridiani con uffici aperti martedì e mercoledì dalle 15 alle 19».

Il Click day

Per ridurre ulteriormente i tempi di attesa in via Tuveri, sede dell’Ufficio passaporti, fanno ricorso a un sistema già sperimentato con successo in altre occasioni. «Sabato 23 marzo, dalle 9 alle 18, è in programma una giornata straordinaria di apertura al pubblico, denominata “Click day”, che consentirà di ricevere sino a 400 istanze di rilascio del passaporto», fa sapere Gianluca Andreini. «I cittadini interessati dovranno preliminarmente prenotare il proprio appuntamento sull’agenda passaporto on line all’indirizzo www.passaportonline.poliziadistato.it , con apertura delle prenotazioni che saranno disponibili a partire dalle 9 di lunedì 18 marzo, e poi recarsi sabato 23 marzo all’Ufficio Passaporti della Questura per depositare l’istanza di rilascio del passaporto all’orario indicato nella prenotazione. Contiamo di ridurre i tempi di attesa a 60 giorni».

L’Agenda prioritaria

Per cercare di uniformare le procedure di rilascio dei passaporti, Cagliari è stata scelta come “Questura pilota” per un nuovo progetto. «Martedì prenderà il via l’iniziativa promossa dal Dipartimento di avviare il progetto nazionale dell'Agenda prioritaria, che consentirà di gestire le urgenze: online si troverà un percorso che consentirà a chi non trova posto e ha urgenza di partire entro 30 giorni di anticipare l'appuntamento. Se anche questo sistema non fosse sufficiente – ha precisato la questora – abbiamo previsto una procedura di autocertificazione che consente ai residenti in città, documenti di viaggio alla mano, di accorciare ulteriormente i tempi a 15 giorni».

