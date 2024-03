Passaporti, arriva il click day nei commissariati 

Buone notizie per chi pensava di dover rimandare i viaggi all’estero: arrivano buone notizie riguardo il numero di appuntamenti per il rilascio dei passaporti nei commissariati della Polizia di Stato dei Comuni di Carbonia e di Iglesias.

Gli stessi comunicano, infatti, delle novità che faciliteranno la possibilità di poter usufruire dei servizi e sbrigare pertanto le pratiche concernenti il rilascio dei documenti, rendendo così nota la disponibilità di ulteriori posti prenotatili.

Per il prossimo mese di aprile e di maggio, l’ufficio preposto del commissariato di Carbonia organizzerà due giornate complessive (una per mese), denominate “click day”, le quali prevederanno un’apertura continuativa di uno sportello che seguirà i seguenti orari; dalle 9 alle ore 16. Un lasso di tempo che si è calcolato permetterà di poter prendere in carico circa 70 appuntamenti per ciascuna giornata.

Nel commissariato d’Iglesias invece, da ieri, sono stati aggiunti come posti ordinari prenotatili in agenda elettronica, 28 nuovi posti a settimana. Un numero quest'ultimo che si traduce in circa 120 nuove acquisizioni in più al mese. L’ulteriore servizio reso noto si protrarrà fino al prossimo dicembre.

