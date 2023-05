Passaporti, altra apertura straordinaria Via alle prenotazioni per il 2 giugno 

Nuova apertura straordinaria per poter ottenere il passaporto: l’ufficio della Questura il prossimo 2 giugno resterà aperto dalle 9 alle 18 sempre su prenotazione dell’appuntamento. La procedura online per ottenere un posto venerdì 2 giugno potrà essere effettuata dalle 12 di martedì 23 maggio collegandosi sul sito Web passaportonline.poliziadistato.it, muniti di Spid o Cie, ed attivare la funzione “aperture straordinarie” presente nell’agenda.

Un’iniziativa per consentire l’acquisizione delle istanze di passaporti degli utenti che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima della data disponibile. A seguito di questa apertura straordinaria, fanno sapere dagli uffici della questura, «non saranno garantite le aperture pomeridiane previste per i giorni di martedì 30 maggio e 6 giugno». Inoltre dal 30 giugno saranno inseriti in rete circa mille appuntamenti fruibili nel mese di luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA