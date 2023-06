Passaporti, 18mila dall’inizio dell'anno Ieri 420 documenti 

La fila è ordinata, la giornata calda, ma non troppo, aiuta a trascorrere il tempo senza particolari disagi.

Il nuovo Open day organizzato dalla questura nel giorno della Festa della Repubblica ha dato la possibilità a 420 persone (altre 60 non si sono presentate) di ottenere o rinnovare il passaporto. Convocati a gruppi di dieci nuclei familiari per volta, in diverse fasce orarie, i cittadini hanno potuto svolgere le operazioni in tempi relativamente brevi grazie all’aumento del personale che ha consentito l’apertura di cinque sportelli al posto dei due abituali. Personale gentile, orientato alla soluzione dei problemi. Parola d’ordine: efficienza. Anche per questo dall’inizio dell’anno sono stati emessi 18mila documenti. Un’accelerazione che ha consentito di superare parte delle gravi criticità emerse dalla seconda parte dello scorso anno.

«Ho in programma di partire », dice Stefania Caddeo. «C’è stata un po’ di attesa, ma per me non è stata un problema». Patrizia Guerra ha approfittato dell’Open day in vista di un possibile viaggio: «Il mio passaporto è scaduto nel 2020, ne ho approfittato perché se non ci fossero queste aperture straordinarie, prenotando online l’appuntamento sarebbe a gennaio 2024». «lo faccio solo perché c’è l’open day», spiega Simone Sansoni. «Ci sono da mezz’ora e secondo me ci sarà da aspettare per almeno un’altra ora e mezza. Poco rispetto ai sei-sette mesi che si attendono solitamente». Gli fanno eco Marco Cabras e Alessandro Pruner: «Sapevamo che senza l’Open day l’attesa sarebbe stata lunga e ne abbiamo approfittato». Mille le prenotazioni già calendarizzate.

