Passanti accoltellati per rapina 

Milano. Armati di un taglierino hanno minacciato i passanti per farsi consegnare soldi. Sei persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio nel corso di una serie di rapine in strada, nella zona della stazione centrale di Milano. Due i rapinatori, forse ubriachi, uno dei quali è stato fermato. Cinque i feriti trasportati in ospedale, due in gravi condizioni. Il primo intervento dei soccorritori è in via Sammartini alle 17.40, dove si trovavano una 34enne spagnola con un trauma al volto, aggredita dai due a mani nude e picchiata, ricoverata in codice giallo, e una 58enne salvadoregna medicata sul posto. Dieci minuti dopo, a rimanere a terra sono stati un 68enne colpito con un fendente a una spalla, che forse ha reciso un'arteria, e che è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, in condizioni gravi, come un 57enne ferito a un braccio, ricoverato in codice rosso, oltre a un altro uomo che ha riportato una ferita da taglio al torace e una donna con una ferita da taglio al collo.

RIPRODUZIONE RISERVATA